«Õhtu!» Terminaatori karantiini musavideo esmaesitlus, räägime valguslastest, teeme Kaire Vilgatsi, Dagmar Oja ja Rolf Roosaluga kriisitesti, stuudios auhinnatud youtuber Artur Rehi

Tänases «Õhtu!» saates: Maailma on saabumas uus ajastu ja uue generatsiooni lapsed - valguslapsed. Küsime, kellega on tegu ja kuidas neid ära tunda. Tee online test koos Kaire Vilgatsi, Dagmar Oja ja Rolf Roosaluga ning saa teada, milline on sinu kriisiüüp! Hollywoodi maineka filmikooli esimese eestlasena lõpetanud Artur Rehi sai Youtube’i kanalilt ihaldusväärse auhinna. Miks ta otsustas vahetada näitlejakarjääri Ameerikas juutuuberi ameti vastu Eestis? Piret ja Jüri soovitavad uusi lauamänge, mida koduse karantiini ajal kogu perega mängida saab. «Õhtu!» saade esitleb Teile Eesti esimest karantiinis sündinud musavideot.