Tänases «Õhtu!» saates: Heelia kogus vaatajatelt vanaemade tervisenippe ja proovib need enda peal järele! Kuidas asendada kolleegi? Jüri paneb end Olaf Suuderi kingadesse! Kas juba planeeritud reiside raha võib maha visata või on lootust see siiski tagasi saada? Kuidas iga päev muutuvas keskkonnas vastuseid saada, selgitab Turismifirmade Liidu juht.