Tänases «Õhtu!» saates: Stuudios Roald Johannson, kes on maailmast üles otsinud järjekordsed põnevad eestlased ja nende tegemised. Püha issand! 24/7 kinnises ruumis oma perega. Kas kasvab iive või tekivad peretülid? Uurime, kuidas ellu jääda. Kontserdid on keelatud, aga aktivistil Reigo Ahvenal on juba idee - interneti live- kontserdid on saanud stardipaugu!