Eesti Modellimaailmas on kätte jõudnud naiselike kurvide ja volüümikate naiste aeg. Moelooja Riina Laanetu kutsus M ja L suuruses naised castingule, et viia nad lavale. Vaadake ja võrrelge! Ehk on ka teie peres tulevased modellid oma tähetundi ootamas?