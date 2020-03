Audentese spordikool Tallinnas jättis kodusele režiimile kolm noort ujujat, kes viibisid Tenerifel laagris. Postimehele teadaolevalt oli lennul Bergamost Riiasse ka mitu Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinitöötajat ning kliinikumi arstid olid ka järgmisel päeval tööl. Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu kinnitas Postimehele, et sel päeval Põhja-Itaaliast tagasi lennanud PERHi töötajad ei tulnud tööle ning seitse PERHi töötajat suunati koheselt kodusesse isolatsiooni. Kokku on Eestis koroonaviirusesse seni haigestunud kolm inimest. Kogu maailmas nakatanud rohkem kui 95 tuhat inimest ja sellesse on surnud pea 3300 inimest.