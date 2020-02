Terviseameti laboris analüüsitud proovidest ei ole ohtlikku koroonaviirust leitud, ka neljapäevased 11 proovi osutusid negatiivseks. Koroonaviirus on jõudnud pea kõikidesse Euroopa riikidesse. Šveitsi valitsus teatas, et enam kui tuhande inimesega kogunemised on keelatud kuni 15. märtsini. Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi keelas koroonaviiruse hirmus mängijatel kätlemise ära. Tallinna lennujaama ja sadamasse paigaldatakse termokaamerad, et reisijate palavikku mõõta. Koroonapaanika tõttu on maailma börsidelt haihtunud üle 3,3 triljoni euro väärtuses investorite vara. Aga Rae vallas, Jüri alevikus avati rahva rõõmuks uus tervisekeskus.