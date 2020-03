Kas dinosaurused on üldse kunagi olemas olnud? Meil on stuudios inimene, kes väidab, et see on kõik pettus! Jäädvustame «Õhtu!» saate interneti superstaari Sandra Roosme kelmikasse motokalendrisse. Naudingute ekspert Epp Kärsin hakkab oma uues saates tabusid kummatama. Küsime temalt, mis on eestlaste suurimad seksitabud. Aasta tagasi Motomessil napilt kaotanud Jüri esitas Robertile uue väljakutse!