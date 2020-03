Tänases «Õhtu!» saates: Kas sina läheksid kohtingule inimesega, kes on terve aja maskotis? See on nii kreisi, et paneme ka Pireti võidu omale karvaseid kosilasi korjama! Mis seob neid kolme andekat näitlejat? Stuudios on Margus Prangel, Ellen Kilgas ja Pääru Oja! Jüri ja Robi võtsid vastu väljakutse ning proovisid Jaan Roose juhendamisel köiel kõndida. Otsestuudios leiab aset Pireti ja Jüri reaktiveerimine.