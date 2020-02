Pikad pühad lubavad sel aastal tähistada Eesti sünnipäeva uhkemalt. Millised on teie peres Eesti riigi sünnipäeva tähistamise kombed? Teeme nüüd tähelepanekuid ja pakume rõõmsat nõu. Et sel aastal on pühad pikemad, võime kodumaa sünnipäeva pidu tähistada ka pereringis suuremalt ja uhkemalt.