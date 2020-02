Eesti sünnipäev on ukse ees ja daamidel on ehk aeg sättida valmis pidurõivad. Milliseid ehteid aga sel puhul kanda? Tuntud Eesti ehtedisainerid annava ideid, kuidas valmistada ise endale Eesti sünnipäevakingiks originaalsed ehted. Vihjena nii palju, et kuntsnikud soovitavad teil metsa minna!