«Õhtu!» stuudios kõige veidram muusikariist, kaitseme end viiruse eest, uuendame moeteadmisi ja Eesti eurolugu, lillepoes lähevad asjad üle käte

Tänases «Õhtu!» saates: Stuudios on arvatavasti maailma kõige veidram muusikariist. Erik Sakkov õpetab meid ilma pilli kordagi puudutamata sellest helisid välja võluma! Anname väga olulised «Õhtu» õpetused, kuidas ise teha omale viirusekaitse maske! Kas teate, miks pintsaku viimane nööp lahti jäetakse või miks on teksastel pisike tasku? Täna uuendame teie moeteadmisi! Hiinlane, itaallane ja hispaanlane said kokku ja hakkasid Eestis muusikuteks. Meie eurolugu, saab ooperivõtmes uue kuue. Naistepäev on tulekul! Saatejuhid võtsid sel puhul lillepoe külastusest viimast.