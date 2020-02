Maksuametilt oma raha tagasi saamiseks on deklaratsiooni juba esitanud 240 000 inimest. Kuidas käituda, et kõik sujuks ja raha tuleks teie juurde võimalikult ruttu tagasi? Kõige rohkem on tuludeklaratsiooni esitajaid praegu: Harjumaalt, Tartumaalt ja Ida-Virust.