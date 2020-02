Samal teemal kohtus Vooglaid teisipäeval ka sotsiaalminister Tanel Kiigega. «Mulle eriti ei meeldinud kohtumise juures see, et ma ei näinud sotsiaalministeeriumis erilist muret seaduse rikkumise pärast. Pigem oli hoiak selline, et esiteks on see ainult riigikontrolli arvamus ja me ei pruugi sellega nõustuda. Muret selle pärast, et nende haldusalas on toimunud päris karm seaduse rikkumine, sadu tuhandeid eurosid on jagatud laiali ilma õigusliku aluseta, ei olnud,» avaldas Varro Vooglaid imestust.