Teise kohaga leppima pidanud Marko-Alari Lont on «FIFA» turniiridel tuntud nägu, seda ka põhjusega. Väiksena hakkas ta mängima juba seeria 2001. aastal ilmunud teost, kuid põhjalikumalt võttis ette mängu «FIFA 14»». Meelisplatvormiks on tal arvuti, sest tema jaoks on konsoolidel mängutempo ja nuppude vajutamise reageerimiskiirus palju aeglasem. See on ka põhjuseks, miks ta pole rahvusvahelistel turniiridel osalenud, sest neid korraldatakse just konsoolidel.