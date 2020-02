President Kersti Kaljulaid jättis teise pensionisamba reformi seaduse välja kuulutamata, põhjendusega, et seadus on vastuolus põhiseadusega. President seadust välja ei kuulutanud, siis läheb eelnõu tagasi riigikogusse. Seejärel jõuab see taas presidendi lauale. Rahandusminister Martin Helme ütles, et riigikogu võtab seaduse vastu muutmata kujul ja saadab uuesti presidendile kinnitamiseks, kuid lõpuks jõuab asi siiski riigikohtusse otsustamiseks.