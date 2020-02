Veel üks Eesti juurtega iduettevõte Monese on saamas ükssarvikute ehk vähemalt miljard dollarit väärt iduettevõtete klubisse. Briti ärileht Financial Times kirjutab, et finatsettevõte Monese on peagi lõpetamas 100 miljoni naela suurust investeeringute kaasamise ringi.