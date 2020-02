Esialgu tekitas natuke segadust see, et merehädalised kutsusid välja lähedal olevaid laevu, kes suhtleksid vene keeles. Eesti merevalvekeskuse inimestel on vastav võimekus olemas ja selle peale võeti nendega ise ühendust. «Üritasime aru saada, mis on juhtunud. Selgus, et laeva kaks sektsiooni olid täitunud veega. Laev triivis ja olid ka tehnilised probleemid. Esialgse info kohaselt vajati pukseerimisabi. Tegelikkuses eskaleerusid sündmused seitsme minutiga nii palju, et siis oli tegemist juba päästesündmusega ja meeskonnal tuli laevalt evakueeruda,» kirjeldas Kohtla.