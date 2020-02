Eesti kunstimaailmas on lahvatanud kired Eduard Wiiralti kunsti ümber. Ühe Tallinna kortermaja seinale maaliti nimelt ülisuur fragment Wiiralti teosest. Nüüd selgub aga, et see polegi puhas Wiiralt, vaid ühe tänapäevase kunstniku tõlgendus Wiiraltist. Autorilt pole aga keegi luba küsinud.