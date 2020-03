Tänases «Õhtu!» saates: Maailm on katastroofilme täis! Aga mis saab päriselt kui Tallinnast elekter seitsmeks päevaks kaob? Proovime ilma elektrita tuba kütta, ilma tikkudeta tuld teha ja valmistame wc-paberist veefiltri! Meil on stuudios mees, kes ütleb, et meik ja mehed võiksid käia kokku! Heelia kööginippide katsetus lõppes vere ja pisaratega! Mis juhtus? Eesti ehtekunstnikud teevad Eesti Vabariigile kingituse! Piilume nende kingikotti.