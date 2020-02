Andres Einmann kirjutas tänases Postimehes, et pooled patrullpolitseinikest on roolis magama jäänud. Hulk politseinikke teeb lisatööd ka kiirabis. Küsime, kui paljud inimesed on jätkuvalt sunnitud tegema parema sissetuleku nimel ületunde? Kuidas see mõjutab töökvaliteeti ja tervist? Postimehel on külas Kaire Saarep, Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja. Kell 15:20, saatejuht Toomas Kask.