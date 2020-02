Ületunnitöö tegemine on Eestis valdkonniti erinev. Mõnel erialal on see suur probleem. «Näiteks hooldajatel ja tootmistöölistel. Kui palgad on väikesed, siis töötajad otsivadki erinevaid võimalusi juurde teenimiseks,» tõi ametnik välja, lisades, et inimesed ise tegelikult ei hooma ületöötamise probleemi. «Kahekümne aastased noored teevadki hea meelega rohkem tööd ja saavad selle eest suuremat palka ning kõik ongi hästi. Kõik on hästi täpselt nii kaua, kuni paarikümne aasta pärast hakkab see tundma andma. Tekivad pikaajalised vaevused, näiteks radikuliit, stress ja depressioon, mis ei näita ennast kohe,» hoiatas ekspert Tööinspektsioonist.