Veel 15 aastat tagasi kasvatasid Eesti maaharijad ainult suvirapsi. Tänaseks on kaks kolmandikku maaviljelejatest läinud üle talirapsile. Üheks põhjuseks on see, et talved on läinud soemaks. «See on muidugi väikese riskiga. Vili võib hukkuda. Samas sordiaretajad on teinud head tööd ja me ise oleme palju õppinud, mis vahenditega sügisel taimi pritsida, et vili oleks talvekindlam,» selgitas Ameerikas. «Meil on olemas bioloogilised preparaadid, mis stimuleerivad sügisel kasvu, et juurestik olek tugevam. Viimasel kümnel aastal oleme taliviljaga hästi hakkama saanud. Taliraps annab ikkagi samade kuludega kaks tonni rohkem! Miks siis mitte kasvatada ja riskida?» naeratas põllumajandusekspert.