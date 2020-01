Ministeeriumile jääb kriitika läbipaistmatuse osas arusaamatuks. «Selle arengukava koostamise protsess on kindlasti Eestis hea näide laiast kaasamisest. Sarnaselt ei ole kunagi selles valdkonnas talitatud. Oleme meeletus koguses kogunud materjali nii probleemide kaardistamisel kui ka lahenduste otsimisel. Me oleme lasknud kõigil kaasa rääkida. Võrreldes tavapäraste protsessidega on see eriline samm,» avaldas Kristel Järve imestust ja kinnitas, et arengukava ilma mõjuanalüüsita ei jää. «Igal juhul tellime uue mõjuanalüüsi. Ühtegi arengukava ei saa vastu võtta ilma mõjusid analüüsimata,» sõnas ta.