Nimelt võib Euroopa Liit leida ennast olukorrast, kus on küll olemas kokkulepe, aga see ei toimi. «Kõik need teemad, mis on Euroopa ainupädevuses, neid saab jõustada Euroopa enda otsustega. Aga need küsimused, mis on segapädevuses, need tuleb ratifitseerida liikmesriikide poolt. Me teame, et Euroopa liikmesriigid ei suuda ratifitseerida lepinguid väga kiiresti. Ainuüksi Belgia föderaalparlamendid ratifitseerivad lepinguid aastaid,» lausus Märt Volmer.