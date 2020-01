Häälekandja sisu seisukohalt on Raudsaare jaoks oluline arvamuste paljusus. «Minu jaoks on äärmiselt oluline see, et Postimees oleks erinevate arvamuste vaba turuplats. See tähendab seda, et olenemata sellest, kas inimene on sotsiaaldemokraat või konservatiiv, on võimalik kaasa rääkida. Erinevad arvamused on demokraatlikus ühiskonnas normaalsed,» lausus peatoimetaja, lisades, et samas on väga oluline viisakus. «Praegu näeme Eesti avalikus ruumis seda, et roppused ja halvasti ütlemised ei too kasu mitte kellelegi.»