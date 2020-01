Riigikontrolör Janar Holm lausus Postimehe otsesaates, et pensionireformi pikaajalisi tagajärgi on tõesti keeruline hinnata. «Küsimus on selles, mida tahetakse saavutada? Milline oleks see muutus, mida ootame? Mõnes mõttes on [pensionireformist - toim.] puudu edukuse kriteerium. Reformi ei saa teha lihtsalt reformi pärast, vaid mingi olukorras saavutamiseks. Ma loodan, et selleks on pensionäride parem tulevik,» nentis kontrolör.