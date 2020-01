Enda edaspidise rolli osas Tartus ei soostunud Aadu Must veel spekuleerima. Kindel on see, et Tartu linnavolikogu esimehe kohale ta ei jää. Küsimuse all on Keskerakonna Tartu piirkonna juhi ametipost. «Kui on piisavalt argumente, siis ma tunnen, et olen kohustatud uuesti kandideerima. Samuti on võimalik, et kodus saavad asjad korda - äkki saavad! Aga ma olen avatud! Mul on reede, laupäev ja pühapäev tõsiselt töised. Tartus on palju kohtumisi,» sõnas Aadu Must saates «Otse Postimehest».