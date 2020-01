Keskerakonna sisetüli päädis esmaspäeval Tartus opositsiooni langemisega. Kuidas on võimalik, et Eesti suurim erakond ennast ülikoolilinnas võimult välja mängis? Kriisi tagamaadest räägib Tartu volikogu esimees ja Keskerakonna Tartu piirkonna eelmine juht Aadu Must. Kell 16:45, saatejuht Toomas Kask.