Peame nüüd hakkama selle nimel tööle, et meil oleks Ida-Virumaale ja ka laiemale piirkonnale üleminekuplaan. Siin me ei pea leiutama jalgratast. Söepiirkonnad on aastaid selle kallal tööd teinud, et õppida paremaid praktikaid. Tõsi on ka see, et iga piirkond on unikaalne. Olgu see siis Kreekas, Poolas, Ida-Saksamaal või Ida-Virumaal. Lahendused ei saa olla päris copy-paste. Peab leidma unikaalse lahenduse.