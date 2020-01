Maksu teemadel on tõesti arutletud. Eriti, mis puudutab ehitussektorit. Rahandusministeerium on ka ise tulnud nüüd välja plaaniga, mida koos ehitusettevõtjatega on pikalt arutatud. Ehitustöölised, kes kuskil objektil töötavad võiksid olla varustatud isikustatud kaardilahendusega. Samas ei oleks võimalik igal ajahetkel kontrollida, et kes seal reaalselt mingil ajahetkel on. Soomes on selline mehhanism olemas. Meil on arutletud ka selle üle, et Soomes on saanud see palju kriitikat ja ega see väga hästi Eestis ka ei tööta. Justkui süsteem on olemas, aga mingil põhjustel ei tööta.