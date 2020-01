Möödunud episoodides võeti mõõtu Rootsis, Argentiinas ja Soomes. Kolme etapi järel on sarja juhtimas Robert Virves, teisel kohal on Karl-Martin Volver, kolmandat kohta hoiab Ken Torn ning neljas on Roland Poom. Karikasarja viimane etapp sõidetakse 18. jaanuaril Austraalias.