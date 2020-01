See on tõesti väga suur summa. Üldjuhul kui kelmustega alustatakse, siis inimesed on alguses valmis maksma väiksemaid summasid. Kui tekivad kahtlused ja kõhklused, siis teavitatakse politseid. Need kelmid on väga ohtlikud. Nad üritavad ohvri saada endale «konksu otsa», et inimene ei saaks pika aja jooksul pettusest aru. Tehtud on veebisaidid, kus näidatakse inimesele, et tehtud ülekanne tõesti jõudis investeerimisplatvormile, teenitakse kasumeid jne. Soovitame kõigil, kes on kuhugi investeerinud, seda keskkonda testida. Kas see tegelikult ka töötab või on see «lihtsalt üks sein».