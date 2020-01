Näiteks on välja tulnud, et Iraan teatas Iraagi võime oma rünnakust. Küsime, et kuidas läks niimoodi, et keegi surma ei saanud? Jumal tänatud, et see nii läks. Ka Eesti esindajad olid sellest baasist juba ära. Samas on rõhutatud, et raketirünnak oli üsna täpne, mis tähendab, et personal ei olnud päris selles kohas, kus nad oleks võinud olla. Märgid näitavad, et olukord hakkab võib-olla rahunema. Keegi ei taha eskaleerida olukorda.