Ma olen üldiselt saanud positiivset tagasisidet. Sellepärast, et mõistetakse. Lõpuks on inimese puhul ikkagi tähtis see, et kas tal on põhimõtted või ei ole. Põhjus, miks ma Keskerakonnast lahkusin oli põhimõtteline küsimus. Mind väga huvitab, kuidas kasvatada majandust, kuidas saavutada edu. Aga samal ajal ma arvan, et see on üsna mõttetu, kui see majandusedu ei jõua võimalikult paljude inimesteni. Ja seda pakub kõige paremini just nimelt sotsiaaldemokraatlik maailmavaade.