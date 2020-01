USA president Trump hoiatas Iraani, et USA vastulöök tuleb väga kiire ja jõuline ja et USA ei soovi rohkem ähvardusi. Iraani endine kaitseminister ütles aga, et Iraani vastus Soleimani tapmisele on kindlasti sõjaline ja sõjaliste objektide vastu. Ka Liibanoni mõjuka šiialiikumise Hizbollah liider ütles, et USA relvajõud maksavad Soleimani tapmise eest, rõhutades, et USA baasid, sõjalaevad ja sõjaväelased on kõik "õiglased sihtmärgid" pärast Soleimani tapmist.