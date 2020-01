President Donald Trump teatas, et Iraani revolutsioonikaardi eliitüksuse komandör Qasem Soleimani, kes Bagdadis USA õhurünnakus surma sai, tulnuks tappa juba ammu. USA saatkond Bagdadis kutsus Iraagis viibivaid USA kodanikke otsekohe riigist lahkuma. Pinged regioonis on kasvanud seoses Ühendriikide korraldatid raketilöögiga Bagdadi lennujaama lähedal, kus hukkus kindral Qasem Soleimani. Nafta hinnad maailmaturgudel tõusid pärast teadet järsult. Vene president Vladimir Putin teatas, et Soleimani tapmine võib Lähis-Ida olukorda teravdada.