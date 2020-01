Päästeameti masinapargis on ligi 500 sõidukit ja nendega juhtub aastas keskeltläbi 15 avariid. Möödunud aasta kõige tõsisem oli aasta viimasel päeval Lääne-Virumaal. Üle katuse rullunud masinas said neli päästjat vigastada, tänaseks on neist kaks pääsenud juba kodusele ravile. Kahele päästajale tehti seljaoperatsioon.