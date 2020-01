Ma arvan, et see oli õige samm ja me kasutasime seda võimalust. Tänane tõdemus on see, et tagasi vaadates on piirangud olnud liiga karmid, mis ei ole võimaldanud ka head tootlust aktsiaturgudelt saada. Aga tänaseks on see viga parandatud ja eeldused on head, et tulevikus tulevad paremad tulemused.