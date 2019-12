Neil päevil on tähistaeva uurijad täheldanud midagi eriskummalist. Üks kõige eredamaid tähti on ühtäkki tuhmunud. Teadlaste sõnul võib see protsess anda märku, et kohe-kohe plahvatab Betelgeuse supernoovana. Mida see tähendaks aga Maa asukatele?