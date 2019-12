Autoralli hooaegade vahelisel ajal panevad noored rallitalendid Ken Torn, Roland Poom, Karl-Martin Volver ning Robert Virves ennast proovile ka e-spordis, täpsemalt võetakse mõõtu rallimängus WRC8.



Viiest rallist koosnevas sarjas sõidetakse võidu nii Rootsis, Argentinas, Soomes, Saksamaal kui ka Austraalias. Sarja esimeseks ralliks on lumel sõidetav Rootsi MM-ralli.



Lisaks sellele on toetaja Coolbet pannud sõitjatele välja ka auhinnad - sarja võitja teenib 2000 eurot, teise koha saanud sõitja auhinnaks on 1000 eurot ning kolmanda koha omanik teenib 500 eurot.



Sarja esimene saade läheb eetrisse 21. detsembril, võitjad selguvad jaanuari lõpuks.