Eestis möllab torm, mis on haaranud pea terve vabariigi. Traagilisel kombel on tormil juba kaks ohvrit ja need on Padisel puu alla jäänud lapsed. Kiirabi viis lapsed haiglasse. Torm võib maha murda puid, põhjustada elektrikatkestusi ja häirida laevaliiklust. Kuidas, aga tuleks inimestel valmistuda suuremaks tormiks? Kella 16 ajal oli kogu Eestis elektrita juba üle 23 000 majapidamise.