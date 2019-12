Noor Eesti Vabariik on augustist 1991 tegutsenud rahva rõõmuks juba 28 aastat. Sellist asja pole aga selles Eestis veel juhtunud! Kolmapäeval sulgesid rahva jaoks kaks ja poolsada Eesti Apteekide Ühendusse kuuluvat: Apotheka, Benu, Euroapteegi ja Südameapteeki oma uksed. Apteekide sulgemisega tahetakse näidata, mis Eesti Apteekide Ühenduse arvates juhtub, kui apteegireform tänasel kujul läheb läbi. Ketiapteegid jäävad suletuks kuni homseni. Erandiks on valveapteegid. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on selline kampaania kohatu. Proviisorapteegid hoiavad kolmapäeval apteegid vajadusel pikemalt avatuna. Eestis on ligi 200 proviisoromanikuga apteeki, mis võtavad vastu patsiente hoolimata ketiapteekide aktsioonist.