Päeva esimeses pooles ütles siseminister Mart Helme, et ta ei palu vabandust Soome peaministri kohta öeldu pärast. Mart lisas, et pigem las laguneb valitsus. Päeva teises pooles, aga palus Mart Helme siiski Soome peaministrilt vabandust. Mart süüdistas Eesti ajakirjandust, et tema väljaöeldut on valesti tõlgendanud. Tegelikult Mart Helme hoopis kiitnud Soomlaste peaministrit.