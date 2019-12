Tallinnas Kultuurikatlas peeti Eesti suurimat disainiturgu. Võib vist üsna kindlalt öelda, et see on aasta populaarseim disainiturg ja kõik soovijad sinna ei pääsegi! Lähenevad jõulud tõid kohale tohutu rahvamassi ja järjekord ulatus uksest väljagi!