Intel tõi turule kõige värskema ja kiirema mänguritele mõeldud protsessori Intel Core i9-9900KS, mis on üks parimaid üksiktuumaliste kategoorias. See tähendab, et e-spordi mängud nagu «CS:GO» jooksevad sellel väga hästi. Iga mänguri jõulukingi soov ehk 8 tuuamine 5Ghz protsessor on saadaval Arvutitargas hinnaga 599€.