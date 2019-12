Eesti e-sportlane Robin «Ropz» Kool tõestas taas, et on üks maailma parimaid! Tehnoloogiaettevõte Intel toob turule uue mänguritele suunatud protsessori. Battle Royale ka kihutamismängudes?

Intel tõi turule kõige värskema ja kiirema mänguritele mõeldud protsessori Intel Core i9-9900KS, mis on üks parimaid üksiktuumaliste kategoorias. See tähendab, et e-spordi mängud nagu «CS:GO» jooksevad sellel väga hästi. Iga mänguri jõulukingi soov ehk 8 tuuamine 5Ghz protsessor on saadaval Arvutitargas hinnaga 599€.