Tänu tublidele hakkajatele Süüria tüdrukutele võitis tänavuse lõimumispreemia Tartus tegutsev Rahvusvaheline Maja. See on paik, kus kohtuvad eri rahvusest noored. Välismaalaste kasvamine Eesti ellu, nende eesti keele õppimine ja töö leidmine, on sageli avalikkuse silmis jäänud paljasõnaliseks mulaks ametnike suus. Nüüd tunnustati aga neid lõimujaid, kes on päriselt tublid. Anti üle aasta lõimumispreemiad.