Õpetajate palgatõus on olemas ja kaitsekulud ei vähene. Mis on väga oluline - eesti keele õppele on lisaraha toodud. Lisaks järgmisel aastal ka lasterohkete peredel (ehk kolmandast lapsest) on tulumaksusoodustus 100 eurot iga kuu veel juurde toodud. See kõik annab selle tõuke, et järgmine aasta võime julgelt minna eelarvele vastu ja kui me näeme ka täna majanduskasvu võrreldes sellega, mis oli sügisprognoos, siis ma usun, et ka järgmine aasta võime rääkida sellest, et on eelarvesse ülelaekumine.