Kaasaegsed pätid ei viitsi enam sissemurdmisega jamada, sest keskmine noos on alla 500 euro. Varaste sissemurdmine kauplustesse on viimase viie aasta jooksul vähenenud lausa kolm korda. Tänavu on kauplusi puistatud 83 korda. Enim sissemurdmisi kauplustesse toimub kella ühe ja kolme vahel öösel.