Jõuluaeg on märkamise ja tunnustuse jagamise aeg. Detsembrikuu teisel esmaspäeval anti üle 23 kodanikujulguse aumärki inimestele, kes on märganud ja oma tegutsemisega päästnud elusid, aidanud tõkestada kuritegusid ja tagada turvatunnet. Kokku on 15 aasta jooksul tunnustuse saanud ligi 200 julget kodanikku.